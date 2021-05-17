Çanakkale'de sahiller ve parklar 1 Haziran'a kadar kapalı
Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir ay önce halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süresince kapalı kalmaya devam edecek.
Türkiye genelinde 17 gün süren tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süreci başladı. Koronavirüs vaka sayılarının çok yüksek olduğu nisan ayında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahillerin, 'kademeli normalleşme' sürecinde açılıp açılmayacağı merak konusuydu.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezindeki İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçelerin, teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 günü saat 05.00’e kadar yurttaşların kullanımına kapalı kalması yönünde karar aldı.
Karar doğrultusunda 15 Nisan günü polis bariyerleriyle çevrilerek kapatılan kordon boyunda bugün bazı yurttaşların açık buldukları yerlerden girerek yüyürüş yaptığı görüldü.
Öte yandan, kent merkezinde trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak, dezenfektan evraklarını kontrol etti. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Belirlenen sayıda yolcu almaları konusunda sürücüleri bilgilendirdi.
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