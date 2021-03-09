CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duyurdu: Parti içi soruşturma başlatıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "4 Mart 2021 tarihinde Covid-19 testi yapıldığı sırada görevli başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyemizle ilgili parti içi soruşturma başlatıldı" açıklaması yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı T. ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şunları belirtti:
"4 Mart 2021 tarihinde Covid-19 testi yapıldığı sırada görevli başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyemizle ilgili, konu yargıya intikal ettiği ve haberdar olunduğu andan itibaren parti içi soruşturma başlatılmış olup, soruşturma ilgili kurullarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."
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