Canan Kaftancıoğlu'ndan Fahrettin Koca'ya tepki: Kendinden utanır insan

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki: Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan.

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:04
Canan Kaftancıoğlu'ndan Fahrettin Koca'ya tepki: Kendinden utanır insan
Abone Ol google-news

AKP'ye yakın Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Türkiye'nin aşılama programına ilişkin kaleme aldığı yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerine yer vermişti. Acet, bugünkü yazısında, Koca'nın "Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceği" bilgisini paylaştığını anlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Koca'nun bu sözlerine tepki gösterdi. Twiter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa" dedi.

"Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor" diyen CHP'li Kaftancıoğlu, "Değer mi" diye sordu.

Kaftancıoğlu, "Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" ifadelerini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler