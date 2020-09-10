Canan Kaftancıoğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, test sonucu negatif çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, test sonucu negatif olmasına rağmen çalışmalarına evde devam etme kararı aldı.
KAFTANCIOĞLU ÇALIŞMALARINA EVDEN DEVAM EDECEK
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan Canan Kaftancıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin şu açıklama yapıldı:
"CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun son yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştır. Ortaya çıkan klinik şikayetleri üzerine yapılan muayenesi sonrası ileri tetkik yapılmasına karar verilmiştir.Sayın Kaftancıoğlu tetkikler sonuçlanıncaya kadar tedbir amacıyla çalışmalarına evden devam edecek olup sağlık durumuyla ilgili önümüzdeki günlerlerde tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."
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