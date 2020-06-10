Caner Çalışır kimdir?

10 Haziran 2020 Çarşamba, 10:46

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Snapchat, Vine gibi sosyal medya platformları üzerinden videolar çekmeye başladı.

Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla tanındı.Çektikleri bu Vine, Okan Bayülgen, Taci Kalkavan gibi sosyal medya fenomenleri tarafından ReVine yapıldı. “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır ayrıca, 2 bölüm Kiraz Mevsimi, Acil Aşk Aranıyor, Ulan İstanbul’ da oynadı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışan Caner Çalışır, DJ’lik performansıyla da biliniyordu. Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapmaktaydı. Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci gibi birçok sosyal medya fenomeniyle yakın arkadaş olan Çalışır, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşmıştı.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 10 Haziran 2020 yılında sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti