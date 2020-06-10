Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hayatını kaybetti
Sosyal medyada çektiği videolarla bilinen ve DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.
2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından fenomenin 23 Nisan'da paylaştığı çocukluk fotoğrafının altına birçok ünlü isim ve takipçileri tarafından taziye yorumları geldi.
Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomenin ölüm haberi tüm yakınlarını yıktı.
Şarkıcı İrem Derici de sosyal medyadan Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Derici hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha bir hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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