Caner Erkin için karar anı!

06 Ağustos 2020 Perşembe, 11:32

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Caner Erkin için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede. 31 yaşındaki tecrübeli sol bekin hangi takımı tercih edeceği ise merak konusu.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi biten ve serbest kalan Caner Erkin’i Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istiyor. Milli sol bekin bonservis bedelinin olmaması iki takımında transferde iştahını kabartıyo

FENER’E GEL TELEFONU

Transferde dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Milli sol beki telefonla arayan Emre Belözoğlu Caner Erkin’i Fenerbahçe’ye çağırdı. Karar vermek için zaman isteyen Caner Erkin’in kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak konusu