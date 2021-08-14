Caner Erkin'i gündemine alan Çaykur Rizespor'dan açıklama
Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'a konuk olan ve 3-0 mağlup ayrılan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'de düşünülmeyen Caner Erkin ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’in açılış maçında Beşiktaş’a deplasmanda 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Bülent Uygun maçın ardından siyah-beyazlı ekibi tebrik ederek, “18 oyuncumuz ayrıldı ve yeni transferler yaptık. Henüz tam olarak kadromuz hazır değil. Sonuçta son şampiyonla oynadık” ifadelerini kullandı.
Rizespor’un gündeminde olan Caner Erkin’le ilgili olarak “Caner Erkin yıllarca milli takımda oynamış birisi. Biz takımımızda görmek isteriz. Yurt dışında teklifler var, onlarla da görüşüyoruz. Bizim yönetimimiz ve sportif direktörümüz bu konuyla ilgileniyor. Caner bildiğim kadarıyla görüşmelere başladı” diyen Uygun, takımda yaşanan değişikliklerle ilgili olarak da “Malum 18 tane futbolcu giderse ve gidenlerin yerine 1,5 ayda takım kurma konusunda bazı yapılanmalar sağlamaya çalışıyoruz. Takım kurgusunu yapmak ve sistemi oturtmak çok zor böyle durumlarda. Zamana ihtiyaç var. Beşiktaş geçen sene gerek içeride, gerek dışarıda çok iyi oynuyordu ve şu anda gelen oyunculara bakarsak, çok iyi durumda diyebiliriz. Zaman zaman, bölüm bölüm oynadığımız oyun tarzıyla memnun olduğum bir Rizespor var. Ben de her şey elimde olsun, bütün transferler tamamlanmış olsun istiyorum. Ama bu kadar kısa sürede bu kadar takımsal forma dönmek zordur ama bunu başardık. Bugün yenildik ama yenildiğimiz takım da Beşiktaş” açıklamasını yaptı.
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