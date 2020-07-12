CANLI - Ankaragücü - Galatasaray soluk soluğa
MKE Ankaragücü ile Galatasaray başkentte karşı karşıya geliyor.
MKE Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Samet Çavuş
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Orgill
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Emin Bayram, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Adem Büyük
Sarı kartlar: Dk. 17 Belhanda, Dk. 34 Marcao (Galatasaray), Dk. 32 Pazdan (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray karşılaştı.
19 .dakikada Scarione'nin sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada topla kaleyi sol çaprazdan gören noktada buluşan Lobjanidze'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Saracchi'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topla Adem büyük, kale sahasının önünde buluştu. Adem'in şutunda kaleye giden topu savunma oyuncusu Pazdan yatarak ayağıyla önledi. Pazdan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
37. dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, Orgille'e ara pası attı. Savunmanın araya girerek uzaklaştırmak istediği top ceza sahasındaki Lobjanidze'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı sağındaki Michalak'a bıraktı. Uygun durumdaki Michalak'ın şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
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