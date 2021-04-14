Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sağlık durumu belirsizliğini koruyor

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:45

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah (14 Nisan Çarşamba) basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

ABOUBAKAR YİNE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Siyah-beyazlılarda sağlık durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar, bugün de takım antrenmanında yer almadı ve bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Kamerunlu golcünün son durumunun yarın (15 Nisan 2021) yapılacak kontrollerinden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Yıldız futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosuna alınsa bile ilk onbirde oynatılması beklenmiyor. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.



