CANLI SONUÇLAR | Süper Lig'de kritik hafta

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:11

Süper Lig'in 40. haftasında Alanyaspor hariç 20 takım aynı saatte sahaya çıkıyor.

Alınacak sonuçlara göre Beşiktaş bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe ise Ankaragücü'ne konuk olacak.

Lider Beşiktaş'ın altı puan gerisinde bulunan Galatasaray, derbiden mağlubiyetle ayrılırsa şampiyonluk şansını kaybedecek.

CANLI SONUÇLAR

Erzurumspor 0 - 0 - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor 0 - 2 Yeni Malatyaspor | 6' Adem Büyük, 24' Teenage Hadebe

Galatasaray 1 - 0 Beşiktaş | 13' Ryan Babel

Göztepe 0 - 0 Konyaspor

Hatayspor 0 - 0 Denizlispor

Karagümrük 2 - 0 Gençlerbirliği | 8' Ervin Zukanovic, 17' Fabio Borini

Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK

MKE Ankaragücü 1 - 0 Fenerbahçe | 3' Alper Potuk

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor | 13' Anthony Nwakaeme

CANLI PUAN DURUMU

1.Beşiktaş - 81

2.Galatasaray - 78

3.Fenerbahçe - 76

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLABİLİR

Bugün oynanacak karşılaşmalarda ligin şampiyonu belli olabilir. Siyah-beyazlı ekip derbiden galibiyetle ayrılır, Fenerbahçe Ankara'da puan kaybederse, Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA

Şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup etmek zorunda. Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde derbinin sonucu şampiyonu belirleyebilir.

GALATASARAY KAYBEDERSE ŞAMPİYONLUK ŞANSINI KAYBEDECEK

Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Galatasaray, derbiyi kaybetmesi halinde şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybedecek.

SÜPER LİGE VEDA EDEN TAKIMLAR BELLİ OLABİLİR

Bu sezon lig de istediği performansı gösteremeyen Yukatel Denizlispor, lige veda eden ilk takım olmuştu. Süper Lig'de Ankaragücü 38 puanla 18., BB Erzurumspor 37 puanla 19., Gençlerbirliği 35 puanla 20. sırada yer alıyor. Bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Erzurumspor, sahadan mağlup ayrılır, Kayserispor ya da Ankaragücü galibiyet alırsa Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşecek.

Küme düşme hattında yer alan bir diğer takım Gençlerbirliği ise Karagümrük deplasmanında üç puanla ayrılıp diğer maçların sonucunu bekleyecek. Başkent temilsilcisi Karagümrük'e mağlup olur, Yeni Malatyaspor berabere kalır, Kayserispor ve Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrılırsa Gençlerbirliği lige veda edecek. Bu ihtimaller dışında alınacak sonuçlarda Gençlerbirliği Süper Lig'de kalma şansını son haftaya taşıyacak.