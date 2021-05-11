Süper Lig'de son hafta alev aldı! Hesaplar değişti...

11 Mayıs 2021 Salı, 19:58

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Galatatasaray'a kaybeden Beşiktaş, bugün de Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip 81 puanda kalırken Galatasaray aldığı galibiyetle Beşiktaş ile puanları eşitledi. Sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın kaybettiği haftada büyük bir avantajı kaybetti ve 79 puanda kaldı.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLMEDİ

Süper Lig'in 41. haftasında alınan sonuçlarla şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Oynanan maçlar sonucunda ligin son haftasındaki şampiyonluk ihtimalleri şöyle oldu:

Beşiktaş: Siyah Beyazlı ekip son hafta şampiyonluk için Göztepe'yi mağlup etmek zorunda ancak Beşiktaş'a galibiyet yetmiyor. Galatasaray'ın da Yeni Malatya'yı mağlup etmesi halinde iki takımın averajına bakılacak. Mevcut puan durumunda Galatasaray'ın iki gol averajla önünde olan siyah-beyazlı ekip, bu avantajı korursa şampiyon olacak.

Galatasaray: Denizlispor'u mağlup ederek Beşiktaş ile puanları eşitleyen Galatasaray şampiyon olabilmek için son hafta Yeni Malatya'yı mağlup etmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip averjla ikinci sırada yer alırken şampiyonluk için Beşiktaş'ın kazanması halinde rakibinden daha fazla averaja sahip olması gerekiyor.

Fenerbahçe: Sahasında Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kaybettiği haftada büyük bir avantaj kaybetti. Fenerbahçe şampiyon olabilmek için Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın mağlup olmasını bekleyip Kayserispor'u yenmesi gerekecek. Galatasaray ve Beşiktaş'ın berabere kaldığı durumda ise Fenerbahçe kazansa bile ikili averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.

ERZURUMSPOR VE ANKARAGÜCÜ LİGE VEDA ETTİ

Küme düşme hattındaki takımlardan Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak lige veda etti. Kayserispor'un Başakşehir ile berabere kalmasıyla birlikte, son hafta Ankaragücü kazanıp Kayserispor kaybetse bile ikili averajda Ankara temsilcisi geride olduğu için küme düşmesi kesinleşti.

Alanyaspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup eden Erzurumspor, aldığı galibiyete rağmen küme düştü. Ligin son haftasını bay geçecek Erzurumspor, Süper Lig'i 40 puanda tamamladı.

GENÇLERBİRLİĞİ SON HAFTAYA KALDI

Küme düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 5-3 kazanan Ankara ekibi, son hafta kazanarak Kayserispor'un yenilmesini bekleyecek.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN RİZESPOR

Dokuz gole sahne olan maçta Rizespor, Gaziantep deplasmanından 5 gollü galibiyetle döndü. Rakibini 5-4 mağlup eden Rizespor puanını 48'e yükseltirken, Gaziantep 55 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR AVANTAJINI KORUDU

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Başakşehir ile golsüz berabere kalarak avantajını korudu. Kayserispor ligin son haftasında Fenerbahçe'den puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek. Yenilmesi halinde ise Gençlerbirliği maçından gelecek sonucu bekleyecek.

MALATYASPOR VE HATAYSPOR BERABERE KALDI

Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, Avrupa şansını zora soktu. Sivasspor'un kazanmasıyla altıncı sıraya gerileyen Hatay puanını 61'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 45 puanla 14. sıraya yükseldi. Eğer Beşiktaş ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanırsa beşinci sıradaki takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Sivasspor veya Hatayspor son hafta alacakları sonuca göre Avrupa'ya gitme şansı elde edecek.

Süper Lig'te sezon 15 Mayıs'ta tamamlanacak ve maçlar 20.30'da başlayacak:

MKE Ankaragücü - Alanyaspor

Sivasspor - Kasımpaşa

Kayserispor - Fenerbahçe

Ç.Rizespor - Başakşehir

Hatayspor - Gaziantep FK

Galatasaray - Yeni Malatya

Karagümrük - Denizlispor

Göztepe - Beşiktaş

Trabzonspor - Gençlerbirliği

Antalyaspor - Konyaspor

Puan Durumu

1.Beşiktaş - 81

2.Galatasaray - 81

3.Fenerbahçe - 79

4.Trabzonspor - 68

5.Sivasspor - 62

6.Hatayspor - 61

7.Alanyaspor - 57

8.Karagümrük - 57

9.Gaziantep FK - 55

10.Göztepe - 51

11.Konyaspor - 49

12.Çaykur Rizespor - 48

13.Kasımpaşa - 46

14.Yeni Malatya - 45

15.Başakşehir - 45

16.Antalyaspor - 43

17.Kayserispor - 41

18.BB Erzurumspor - 40

19.MKE Ankaragücü - 38

20.Gençlerbirliği - 38

21.Denizlispor - 28

41. haftada alınan sonuçlar

Alanyaspor 2 – 3 BB Erzurumspor | 30', 41' Efecan Karaca - 45' Georgios Tzavellas (kk), 73' Elbasan Rashani, 84' Cenk Alkılıç

Başakşehir 0 – 0 Kayserispor

Beşiktaş 1 – 2 Karagümrük | 54' Rachid Ghezzal - 39' Andrea Bertolacci, 80' Fabio Borini

Denizlispor 1 – 4 Galatasaray | 62' Recep Niyaz - 24' Halil Dervişoğlu, 35' Ryan Babel, 87', 89' Mostafa Mohamed

Fenerbahçe 1 – 2 Sivasspor | 90+3 Papiss Cisse - 45+1' Rodrigue Kayode, 48' Hakan Arslan

Gaziantep FK 4 – 5 Ç. Rizespor | 47' Alexandru Maxim, 48', 86' Muhammet Demir, 88' Papy Djilobodji - 6' Tunay Torun, 31' İsmail Köybaşı, 45+2' Alexander Soderlund, 59' Erik Sabo, 79' Brian Samudio

Gençlerbirliği 5 – 3 Göztepe | 44' Diego Angelo, 49' Floyd Ayite, 56', 70', 82', Bogdan Stancu - 12' Brown Ideye, 31' Yalçın Kayan, 50' Beykan Şimşek

Kasımpaşa 3 – 1 MKE Ankaragücü | 9' Florent Hadergjonaj, 13' Anıl Koç, 90+6 Feyzi Yıldırım - 85' Aliou Badjii

Yeni Malatya 1 – 1 Hatayspor | 64' Adem Büyük - 45' Mame Diouf