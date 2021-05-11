Süper Lig'de son hafta alev aldı! Hesaplar değişti...
Süper Lig'de Beşiktaş'ın kaybetmesiyle şampiyonluk son haftaya kaldı. Fenerbahçe sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray, Denizlispor'u 4-1 mağlup etti.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Galatatasaray'a kaybeden Beşiktaş, bugün de Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip 81 puanda kalırken Galatasaray aldığı galibiyetle Beşiktaş ile puanları eşitledi. Sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın kaybettiği haftada büyük bir avantajı kaybetti ve 79 puanda kaldı.
ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLMEDİ
Süper Lig'in 41. haftasında alınan sonuçlarla şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Oynanan maçlar sonucunda ligin son haftasındaki şampiyonluk ihtimalleri şöyle oldu:
Beşiktaş: Siyah Beyazlı ekip son hafta şampiyonluk için Göztepe'yi mağlup etmek zorunda ancak Beşiktaş'a galibiyet yetmiyor. Galatasaray'ın da Yeni Malatya'yı mağlup etmesi halinde iki takımın averajına bakılacak. Mevcut puan durumunda Galatasaray'ın iki gol averajla önünde olan siyah-beyazlı ekip, bu avantajı korursa şampiyon olacak.
Galatasaray: Denizlispor'u mağlup ederek Beşiktaş ile puanları eşitleyen Galatasaray şampiyon olabilmek için son hafta Yeni Malatya'yı mağlup etmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip averjla ikinci sırada yer alırken şampiyonluk için Beşiktaş'ın kazanması halinde rakibinden daha fazla averaja sahip olması gerekiyor.
Fenerbahçe: Sahasında Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kaybettiği haftada büyük bir avantaj kaybetti. Fenerbahçe şampiyon olabilmek için Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın mağlup olmasını bekleyip Kayserispor'u yenmesi gerekecek. Galatasaray ve Beşiktaş'ın berabere kaldığı durumda ise Fenerbahçe kazansa bile ikili averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.
ERZURUMSPOR VE ANKARAGÜCÜ LİGE VEDA ETTİ
Küme düşme hattındaki takımlardan Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak lige veda etti. Kayserispor'un Başakşehir ile berabere kalmasıyla birlikte, son hafta Ankaragücü kazanıp Kayserispor kaybetse bile ikili averajda Ankara temsilcisi geride olduğu için küme düşmesi kesinleşti.
Alanyaspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup eden Erzurumspor, aldığı galibiyete rağmen küme düştü. Ligin son haftasını bay geçecek Erzurumspor, Süper Lig'i 40 puanda tamamladı.
GENÇLERBİRLİĞİ SON HAFTAYA KALDI
Küme düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 5-3 kazanan Ankara ekibi, son hafta kazanarak Kayserispor'un yenilmesini bekleyecek.
GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN RİZESPOR
Dokuz gole sahne olan maçta Rizespor, Gaziantep deplasmanından 5 gollü galibiyetle döndü. Rakibini 5-4 mağlup eden Rizespor puanını 48'e yükseltirken, Gaziantep 55 puanda kaldı.
KAYSERİSPOR AVANTAJINI KORUDU
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Başakşehir ile golsüz berabere kalarak avantajını korudu. Kayserispor ligin son haftasında Fenerbahçe'den puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek. Yenilmesi halinde ise Gençlerbirliği maçından gelecek sonucu bekleyecek.
MALATYASPOR VE HATAYSPOR BERABERE KALDI
Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, Avrupa şansını zora soktu. Sivasspor'un kazanmasıyla altıncı sıraya gerileyen Hatay puanını 61'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 45 puanla 14. sıraya yükseldi. Eğer Beşiktaş ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanırsa beşinci sıradaki takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Sivasspor veya Hatayspor son hafta alacakları sonuca göre Avrupa'ya gitme şansı elde edecek.
Süper Lig'te sezon 15 Mayıs'ta tamamlanacak ve maçlar 20.30'da başlayacak:
MKE Ankaragücü - Alanyaspor
Sivasspor - Kasımpaşa
Kayserispor - Fenerbahçe
Ç.Rizespor - Başakşehir
Hatayspor - Gaziantep FK
Galatasaray - Yeni Malatya
Karagümrük - Denizlispor
Göztepe - Beşiktaş
Trabzonspor - Gençlerbirliği
Antalyaspor - Konyaspor
Puan Durumu
1.Beşiktaş - 81
2.Galatasaray - 81
3.Fenerbahçe - 79
4.Trabzonspor - 68
5.Sivasspor - 62
6.Hatayspor - 61
7.Alanyaspor - 57
8.Karagümrük - 57
9.Gaziantep FK - 55
10.Göztepe - 51
11.Konyaspor - 49
12.Çaykur Rizespor - 48
13.Kasımpaşa - 46
14.Yeni Malatya - 45
15.Başakşehir - 45
16.Antalyaspor - 43
17.Kayserispor - 41
18.BB Erzurumspor - 40
19.MKE Ankaragücü - 38
20.Gençlerbirliği - 38
21.Denizlispor - 28
41. haftada alınan sonuçlar
Alanyaspor 2 – 3 BB Erzurumspor | 30', 41' Efecan Karaca - 45' Georgios Tzavellas (kk), 73' Elbasan Rashani, 84' Cenk Alkılıç
Başakşehir 0 – 0 Kayserispor
Beşiktaş 1 – 2 Karagümrük | 54' Rachid Ghezzal - 39' Andrea Bertolacci, 80' Fabio Borini
Denizlispor 1 – 4 Galatasaray | 62' Recep Niyaz - 24' Halil Dervişoğlu, 35' Ryan Babel, 87', 89' Mostafa Mohamed
Fenerbahçe 1 – 2 Sivasspor | 90+3 Papiss Cisse - 45+1' Rodrigue Kayode, 48' Hakan Arslan
Gaziantep FK 4 – 5 Ç. Rizespor | 47' Alexandru Maxim, 48', 86' Muhammet Demir, 88' Papy Djilobodji - 6' Tunay Torun, 31' İsmail Köybaşı, 45+2' Alexander Soderlund, 59' Erik Sabo, 79' Brian Samudio
Gençlerbirliği 5 – 3 Göztepe | 44' Diego Angelo, 49' Floyd Ayite, 56', 70', 82', Bogdan Stancu - 12' Brown Ideye, 31' Yalçın Kayan, 50' Beykan Şimşek
Kasımpaşa 3 – 1 MKE Ankaragücü | 9' Florent Hadergjonaj, 13' Anıl Koç, 90+6 Feyzi Yıldırım - 85' Aliou Badjii
Yeni Malatya 1 – 1 Hatayspor | 64' Adem Büyük - 45' Mame Diouf
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