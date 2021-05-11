Sergen Yaçın "Allah kime nasip ederse o şampiyon olsun"
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 41 haftasında oynanan ve Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybettikleri maçında ardından şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
"Sahada verdiğimiz görüntü bize yakışmadı, üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler maalesef insanın başına geliyor.
Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz.
Son hafta çıkıp mücadelemizi vereceğiz, Allah nasip ederse şampiyon oluruz. Rakip de mücadele ediyor, yan etkenlerin bir önemi yok. Skor 1-1 olduğu anlarda dağınık bir görüntü verdik. Bu olmamalıydı, kadromuz da bu kadar.
Elimizden geleni yaptık. 9-10 maçtır 6-7 eksikle oynuyoruz ama hiçbir zaman televizyonlarda ağlamadık. Kimseden yardım istemedik. Cumartesi bakacağız. Allah kime nasip ederse o şampiyon olsun.
Hakemler ile ilgili, üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Türk futbolu çok geride."
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