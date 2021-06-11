CANLI|EURO 2020'nin ilk maçında Türkiye ile İtalya karşılaşıyor!
Türkiye ile İtalya EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya geliyor.
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ilk 11'ler açıklandı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak olan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
İtalya: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile
CANLI ANLATIM
1' Mücadele başladı!
3' İtalya sağ kanattan hızla geldi Berardi içeriye çevirdi İmmobile dışarı attı!
10' Burak sol kanattan içeri çevirdi İtalya savunması topu uzaklaştırmayı başardı.
18' Insıgne çapraz pozisyonda bomboş kaldı, İtalyan forvet ayak içiyle vurduğu topu dışarı attı.
20' Immobile'nin vurduğu şut Çağlar'dan döndü İtalyanlar penalt bekledi ancak hakem Makkelie oralı olmadı.
21' İtalya köşe vuruşunda gole çok yaklaştı ancak Uğurcan izin vermedi.
35' Burak Yılmaz sağ kenardan hızla geldi içeri çevirdi Donnarrumma son anda uzaklaştırdı.
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