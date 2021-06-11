Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yle sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 19:37
Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yle sözleşme imzaladı
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Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, 102 yıllık Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer ettiklerini belirterek, "Teddy Mezague'nin yararlı bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza hayırlı olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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