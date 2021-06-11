Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yle sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı.
Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, 102 yıllık Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer ettiklerini belirterek, "Teddy Mezague'nin yararlı bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza hayırlı olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Teddy Mezague!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 11, 2021
Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan takımımız, stoper olarak görev yapan Fransız futbolcu Teddy Mezague ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/6DW9EYZEGI
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