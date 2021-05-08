Canlı yayında su bardağına müdahale
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu program esnasında, masada yer alan suya 'müdahale' canlı yayında ilginç görüntüler yaşanmasına sebep oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programı'na katıldı. Erdoğan, programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.
Canlı yayın esnasında, Erdoğan'ın hemen önünde yer alan su bardağına müdahale anı ilginç görüntüler ortaya çıkmasına sebep oldu.
Programa katılan gençlerden birinin, Erdoğan'a sorusunu yönelttiği sırada, masada yer alan su bardağının bir görevli tarafından masadan kaldırıldığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- E-Devlet'te yeni dönem
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı