Canlı yayında su bardağına müdahale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu program esnasında, masada yer alan suya 'müdahale' canlı yayında ilginç görüntüler yaşanmasına sebep oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:37
Canlı yayında su bardağına müdahale
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programı'na katıldı. Erdoğan, programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Canlı yayın esnasında, Erdoğan'ın hemen önünde yer alan su bardağına müdahale anı ilginç görüntüler ortaya çıkmasına sebep oldu.

Programa katılan gençlerden birinin, Erdoğan'a sorusunu yönelttiği sırada, masada yer alan su bardağının bir görevli tarafından masadan kaldırıldığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı.


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