Canlı yayında tansiyon yükseldi, Aksünger yayını terk etti
CHP 24'üncü dönem milletvekili Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında tartışma yaşandı. Haber Global'de canlı yayındaki programda konuklar birbirinin üzerine yürüyünce yayına ara verildi.
CHP 24'üncü dönem milletvekili Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında yaşanan tartışmada tansiyon yükseldi. Konukların birbirinin üzerine yürümesinin ardından programa ara verildi. Programın devamında ise CHP'li Aksünger'in yayını terkettiği görüldü.
CHP 24. dönem milletvekili Erdal Aksünger, Hukukçu Serkan Toper "Ordu Katar'a satıldı" tartışmasıyla ilgili stüdyoda gergin anlar yaşadı. Gerilimin iyice artmasının ardından Aksünger yayını terk etti. Aksünger, "İşiniz gücünüz provokasyon, nefret diliymiş" dedi.
İŞTE O ANLAR:
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