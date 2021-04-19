Cannes Film Festivali'nde açılış ‘Annette’ ile yapılacak
Canes Film Festivali bu yıl 74. kez 6-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yılın açılış filmi ise başrollerini Adam Driver ve Marion Cotillard’ın paylaştığı “Annette” olacak.
Dünyanın en prestijli film festivali olarak kabul edilen Cannes Film Festivali bu yılki açılışını Leos Carax’ın yönetmenliğini üstlendiği “Annette” adlı filmle yapacak. geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilen festivalin bu yıl normal takviminden 2 ay sonra düzenlenmesi planlanırken yine de iptal edilme olasılığının hala mümkün olduğu da konuşuluyor.
Normalde mayıs ayında düzenlenen festivalin 74.sü bu yaz 6-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak. En azından planlar şimdilik böyle. Açılış töreni ise 7 Temmuz olarak belirlendi. Başrollerini Adam Driver ve Marion Cotillard’ın paylaştığı ve açılış gecesi gösterilecek “Annette” ise aynı gün Fransa’da salonlarda da gösterime çıkacak. Variety’nin haberine göre Carax’ın ilk İngilizce filmi olan “Annette”de Sparks grubunun şarkıları da yer alıyor.
Hatırlanacağı üzere geçen yıl iptal edilen festivalde jüri başkanı olarak görev yapması planlanan ABD’li sinemacı Spike Lee aynı görevi bu yıl da üstlenecek.
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- İstanbul'a uyarı: Dışarı çıkmamakta fayda görüyorum
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Çok çarpıcı aşı anketi: İşte aşıya karşı olanların oranı
- Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ yaşamını yitirdi
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Ekonomist Uğur Gürses: Savaş çıksa dolar yok