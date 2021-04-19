Cannes Film Festivali'nde açılış ‘Annette’ ile yapılacak

19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:04

Dünyanın en prestijli film festivali olarak kabul edilen Cannes Film Festivali bu yılki açılışını Leos Carax’ın yönetmenliğini üstlendiği “Annette” adlı filmle yapacak. geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilen festivalin bu yıl normal takviminden 2 ay sonra düzenlenmesi planlanırken yine de iptal edilme olasılığının hala mümkün olduğu da konuşuluyor.

Normalde mayıs ayında düzenlenen festivalin 74.sü bu yaz 6-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak. En azından planlar şimdilik böyle. Açılış töreni ise 7 Temmuz olarak belirlendi. Başrollerini Adam Driver ve Marion Cotillard’ın paylaştığı ve açılış gecesi gösterilecek “Annette” ise aynı gün Fransa’da salonlarda da gösterime çıkacak. Variety’nin haberine göre Carax’ın ilk İngilizce filmi olan “Annette”de Sparks grubunun şarkıları da yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl iptal edilen festivalde jüri başkanı olarak görev yapması planlanan ABD’li sinemacı Spike Lee aynı görevi bu yıl da üstlenecek.