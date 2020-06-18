Çardakta otururken yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi

18 Haziran 2020 Perşembe, 20:17

Merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk'e isabet etti.

Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitiren kadının cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.