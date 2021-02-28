Cardano (ADA) coin nedir, neden yükseliyor?

28 Şubat 2021 Pazar, 00:02

Fotoğraf: Paraajansı

Kripto paralar, Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle gündemde olmaya ve piyasaya yön vermeye devam ediyor. Son olarak Cardano (ADA) coin, gördüğü fiyat artışıyla 27 Şubat’ta 1,37 dolara çıkarak ATH gördü ve piyasa değeriyle 3. sıraya yerleşti. Cardano (ADA) fiyatı, yıllık grafikte yüzde 2583, aylık grafikte yüzde 335, haftalık grafikte ise yüzde 45 oranında yükseldi. Günlük bazda gördüğü yüzde 32’lik artış ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,37 dolara çıktı.

Bu yükseliş ADA’nın piyasa değeri bakımından da büyük bir sıçrama yapmasını sağladı ve Cardano coin artık piyasa değeri bakımından en büyük 3. kripto para konumunda yer alıyor. 41 milyar dolarlık piyasa değeri ile Binance coin’den (BNB) üçüncülüğü alan ADA’nın hemen üzerinde 172,6 milyar dolar ile Ethereum (ETH) bulunuyor. 35,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile BNB de ADA’nın hemen altında yer alıyor.

Şu anda, ADA’nın piyasa değeri 39.6 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

CARDANO (ADA) COIN NEDİR?

Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılabilecek ADA kripto sistemine sahip bir platformdur. Bu kripto para, paranın geleceğini temsil eder ve kriptografi ile güvenli olması garanti edilen hızlı, doğrudan transferleri mümkün kılar.

Cardano yalnızca bir kripto para birimi değildir, her gün dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kullanılan finansal uygulamaları yürütebilecek teknolojik bir platformdur. Platform, sistemde daha kolay güncelleme yapabilme ve yumuşak çatallanmalarla yükseltme yapılabilmesini kolaylaştıracak bloklar halinde inşa edilmiştir. ADA’yı yönetecek olan temel katmanının tamamlanmasının ardından, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır. Cardano, herhangi bir merkezi olmayan fakat bunun yerine bir blok zincir üzerinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları veya dapps (kullanıcıları ve tedarikçileri direkt olarak birbirine bağlayan sistem) hizmetlerini de yürütecektir.

Cardano’nun sunduğu yenilik, kullanıcıların ihtiyaçlarını düzenleyicilerin talepleriyle dengeleyecek ve mahremiyeti düzenleme ile birleştirecek şekilde olmasıdır. Cardano’nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılımı sağlayacağıdır.

ADA TOKEN NEDİR?

ADA, Cardano'nun tokenıdır ve adını 19. yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace'ten alır. ADA arzının yzüde 57,6'sı, Cardano'nun 62,2 milyon USD topladığı bir İlk Coin Arzında (ICO) dağıtılmıştır. Token hem dijital bir para birimidir hem de Cardano ağında işlemler yapmayı mümkün hale getirir. ADA sahipleri, aynı zamanda Cardano ağında bir paya da sahiptir ve bu pay staking ödülleri kazanmak için stake havuzlarında kullanılabilir. Cardano staking'i Binance Earn aracılığıyla da yapılabilir.

Cardano'nun yerel para birimi olan ADA, Cardano blockchaininde işlem yapmak için kullanılır. Ada ve Cardano arasındaki ilişki, ether (ETH) ile Ethereum'unkine çok benzerdir.

KURUCUSU CHARLES HOSKINSON

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’dur. Blockchain geliştiricisi ve Blockchain’de birden fazla kilit projede ortak kuruculuk yapan isimlerin başında gelmektedir. Charles, Cardano’nun yanı sıra, Ethereum ve Ethereum Classic’in de kurucuları arasındadır. Charles Hoskinson 2013 yılında, EOSIO‘nun kurucu ortağı Dan Larimer ile birlikte, ilk blok zinciri ve kripto para birimi başlangıcı olan Invictus Innovations’ı başlattı.

ADA NEDEN YÜKSELİYOR?

Cardano’nun yükselişinin ardında 1 Mart itibari ile ana ağda kullanıma sunulacak ve halihazırda test ağında çalışan Mary güncellemesi bulunuyor. Mary güncellemesi ile geliştiriciler Cardano ağında token’lar oluşturmaya başlayabilecek. Bu durumda da Cardano talebinin artması bekleniyor.

Mary’nin test ağında kullanıma başlaması bile o dönemde fiyatı arttırmıştı. Topluluk, 1 Mart itibari ile Mary’nin ana ağda kullanıma sunulacağını açıkladıktan sonra piyasada genel bir düşüş yaşansa da, ADA düşüşe direnerek son 24 saat içinde iyi bir performans sergiledi.