Cari açık rakamları belli oldu! Merkez Bankası açıkladı
Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisinde 8 ayın en düşük cari açık rakamı gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre, Türkiye ekonomisinde 8 ayın en düşük cari açık rakamı gerçekleşti. Türkiye ekonomisinde Haziran ayında cari açık 1,13 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle 8 ayın en düşük cari açık rakamı gerçekleşti.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre, 12 aylık cari açık ise 29,7 milyar dolar oldu.
NELER ETKİLİ OLDU?
TCMB'nin değerlendirmesine göre bu gelişmede, bir önceki yılın Haziran ayında 346 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1,5 milyar dolar net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon dolar azalarak 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.
ÇEKİRDEK DENGE
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, başka deyişle çekirdek denge bir önceki yılın Haziran ayında 40 milyon dolar fazla verirken Haziran 2021'de 2 milyar dolar fazla verdi.
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