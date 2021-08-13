Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre yeni atamalar yapıldı ve bazı isimler görevden alındı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla, Dışişleri Bakanlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde yeni atamalar yapıldı ve bazı isimler görevden alındı.
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Mustafa Geden atandı.
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ile Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ise görevden alındı.
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