Carole Hakko yaşamını yitirdi
Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı Carole Hakko (65), yaşamını yitirdi.
Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek yaşamını yitiren Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi.
"CAROLE HAKKO HER ZAMAN KALBİMİZDE EN SEVGİLİ "BAŞKANIMIZ" OLARAK KALACAK"
Make A Wish Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili “Başkanımız" olarak kalacak."
Video Haberler
- Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti
- Aracın çocuğa çarpma anı kamerada
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
- Sağıroğlu'ndan kendisini hedef alan Hilal Kaplan'a tepki
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler