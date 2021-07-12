Pankreas kanserine yenik düşen Carole Hakko kimdir?

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:37

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi, "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı Carole Hakko 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi.

CAROLE HAKKO KİMDİR?

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı olan Carole Hakko, geçtiğimiz şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko’dan boşanmıştı.

Alan Hakko ve Romina Hakko’nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine “Bir Dilek Tut” derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.