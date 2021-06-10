PSG, Gini Wijnaldum transferini açıkladı
Liverpool ile sözleşmesini uzatmayan Georginio Wijnaldum, Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
PSG, Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum ile 2024'e kadar geçerli sözleşme imzaladı.
Barcelona'nın da ilgilendiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 51 maçta toplam 3 gol kaydetti.
Paris ekibi, transferi şu paylaşım ile duyurdu:
#WelcomeGini@GWijnaldum— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021
#WeAreParis pic.twitter.com/xbnEkDbACJ
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'de Süleyman Soylu çatlağı: Vekiller tavır koydular!
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Ziraat'ın ilan oyunu
- Bir istifa kararı daha
- Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü