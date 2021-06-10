PSG, Gini Wijnaldum transferini açıkladı

Liverpool ile sözleşmesini uzatmayan Georginio Wijnaldum, Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 16:01
PSG, Gini Wijnaldum transferini açıkladı
Abone Ol google-news

PSG, Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum ile 2024'e kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Barcelona'nın da ilgilendiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 51 maçta toplam 3 gol kaydetti. 

Paris ekibi, transferi şu paylaşım ile duyurdu:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler