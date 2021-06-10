Özel sporcu Fatma Damla Altın heptatlonda dünya şampiyonu oldu

10 Haziran 2021 Perşembe, 15:55

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, heptatlon branşında dünya şampiyonu olarak ikinci altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gününde heptatlon branşında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Fatma Damla Altın, "Kazandığım tüm madalyaları şehitlerimize armağan ediyorum. Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederken, arkamda Türk milletini düşünerek yarışıyorum. Şampiyon olduğumda İstiklal Marşı'mızı okuturken çok mutlu oluyorum, tarifi imkansız duygular yaşıyorum, ay-yıldızlı, al bayrağımızı en üstte göndere çektirmek için gücümü sonuna kadar kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli atlet Fatma Damla Altın, 400 metre engelli yarışlarında da altın madalya kazanmıştı.



Alper Kılınç da erkekler 3 bin metre su engelli kategorisinde bronz madalya elde ederken, Muhsine Gezer ise kadınlar 200 metrede finale yükseldi.

"Fatma Damla Altın, şampiyonada ikinci kez altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya ezberletti, bayrağımızı en üstte göndere çektirdi." diyen Federasyon Başkanı Birol Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa ve dünyanın en genç milli takımına sahibiz. Özel sporcularımız, ülkemizi başarı ile temsil etmektedir. Şampiyonanın ilk iki gününde 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile 8 madalya kazanmış olduk. Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Türk halkına, spor ve haber medyamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman engelli sporcularımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

Şampiyona, 13 Haziran Pazar günü yapılacak müsabakalar ile sona erecek.