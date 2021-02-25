CAS'tan Galatasaray lehine 500 bin Avro'luk karar

25 Şubat 2021 Perşembe, 19:34

Galatasaray Kulübü, Nordin Amrabat'ın Malaga'ya transferinde yapılan anlaşmaya İspanyol ekibinin uymaması gerekçesiyle 500 bin Avro'luk ödeme alacak.

CAS tarafından kulübe yapılan bildirimin ardından kulübün açıklaması şu şekilde:

“Eski profesyonel futbolcumuz Nordin Amrabat’ın Ağustos 2014 tarihinde Malaga CF kulübüne transferi kapsamında Kulübümüz ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi arasında yapılmış olan anlaşma ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi tarafından düzenlenecek olan maç organizasyonu karşılığında Kulübümüze 500.000 EUR ödeneceği taahhüt edilmiştir.

Sözleşmede düzenlenen taahhütlerin yerine getirilmediğinin görülmesi üzerine Kulübümüz tarafından Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketine karşı Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport) nezdinde alacak davası açılmıştır.

Spor Tahkim Mahkemesine 3.10.2019 tarihinde yapılan başvuru sonucu dosya 23.2.2021 tarihinde Kulübümüz lehine sonuçlanmış olup, Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketinin 500.000 EUR tutarındaki ücret ile 10 Ekim 2014 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek olan %5 oranındaki faiz tutarından müteselsilen ve müştereken sorumlu olduğuna dair hüküm kurulmuştur.”

Öte yandan İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga Smartbank) kulüplerinden Malaga, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından Galatasaray Kulübüne ödenmek üzere verilen 500 bin Avroluk para cezasını ödemekte zorluk yaşıyor.

Ekonomik zorluklar yaşayan Malaga'da mahkeme kararıyla 16 Eylül 2020'de başkanlık görevine atanan Jose Maria Munoz, bugün düzenlediği basın toplantısında, Ocak 2014'te kiralık olarak Galatasaray'dan alınan Nordin Amrabat'ın sözleşmesindeki maddelerin yerine getirilmemesinden dolayı CAS tarafından kendilerine verilen 500 bin Avroluk cezayı ödeme sorunu yaşadıklarını aktardı.

Munoz, Amrabat'ın sözleşmesi gereği Malaga'nın Galatasaray ile oynaması gereken maçın yapılmadığını ve bunun bir sözleşme ihlali olarak değerlendirilerek para cezası aldıklarını söyledi.