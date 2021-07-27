Casus yazılım skandalı: Macron’un tepkisinin ardından İsrail Savunma Bakanı, Fransa'ya gidiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cep telefonuna girmek için Pegasus casus kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'a Paris’e gidiyor.
Eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun temas kurduğu her ülke hükümetine satılmış gözüken NSO Group'un Pegasus casus yazılımının Fas tarafından Macron'un cep telefonuna girmek için kullanıldığının ortaya çıkmıştı.
Macron'un Pegasus skandalıyla ilgili yeni İsrail Başbakanı Başbakanı Naftali Bennett'ten soruşturma ve resmi açıklama talep etmesinin ardından, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Paris’e gidiyor.
İsrail'den Gantz'ın yarın Fransa'yı ziyaret edecek ve Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşecek olmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Lübnan'daki krizi ve İran'la nükleer anlaşma konusundaki gelişmeleri ele alacak. Bakana NSO meselesiyle ilgili son bilgileri verecek" denildi.
ÇABALARA ODAKLANACAK
Sputnik Türkçe’nin haberine göre, Gantz'ın Fransa ziyaretinin NSO vakasından evvel planlandığı ve Lübnan'da büyüyen ekonomik kriz ile ABD'nin olası geri dönüşüyle İran nükleer anlaşmasının canlandırılması çabalarına odaklandığı kaydedildi.
İsrail'de Pegasus gibi casus yazılımlar ve siber gözetleme teknolojilerinin ihracatı, Savunma Bakanlığı'nın yetki alanında.
İki hafta önce Yasak Hikayeler ve Uluslararası Af Örgütü'nün eriştiği sızdırılmış veri tabanını ortak araştırma için The Guardian ve The Washington Post gibi dünya çapında 17 medya kuruluşuna açmasıyla İsrailli şirket NSO Group'un hükümetlere verdiği bilinen casusluk hizmetlerinin gerçek çapı ortaya çıkmıştı.
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