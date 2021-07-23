Pegasus casus yazılımı! Macron cep telefonunu ve numarasını değiştirdi
İsrail merkezli NSO şirketinin ürettiği Pegasus casus yazılımıyla Fas istihbarat servislerinin dinleme girişiminin hedefinde olduğu belirtilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.
Fransız basınındaki haberlere göre, uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories’in, Macron’un telefon numaralarının Pegasus yazılımı hedefleri listesinde olduğunu açıklamasının ardından Macron, savunma ve ulusal güvenlik konseyini topladı. Macron, Fas istihbarat servislerinin hedefinde olduğu iddia edilen cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.
100'DEN FAZLA KİŞİNİN TELEFONUNA SIZMA GİRİŞİ
Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.
YANKI UYANDIRAN "CASUS YAZILIM"
İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.
Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.
İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.
Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
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