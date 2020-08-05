Casuslukla suçlandı, istihbaratın başına getirildi!

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:18

Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan atama karalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yeri değiştirilen 36 amiralden 15’i FETÖ’nün kumpas davalarından mağdur olan isimler.

ANKA'da yer alan habere göre; İzmir’deki Askeri Casusluk ve Şantaj kumpasında ‘vatana ihanetle’ suçlanan,Tuğamiral Yalçın Özkütük Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atandı. Görevden alındıktan sonra emekliye ayrılan Tümamiral Cihat Yaycı'nın yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Kurmay Başkanlığına Koramiral Aydın Şirin getirildi.

Özkütük daha önce 2 yıl Genelkurmay İsthihbarat Daire Başkanlığında görev yaptıtıktan sonra Batı Görev Grup Komutanlığına atanmıştı.

FETÖ’nün kumpas davalarında yargılandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla atanan denizci askerlerin yeni görevleri şöyle:

* Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı’ndan Donanma İntibak Komutanlığı’na,

* Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Amfibi Görev Grup Komutanlığı’ndan Genelkurmay Lojistik Başkanlığı’na

* Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı’ndan Amfibi Görev Grup Komutanlığı’na,

* Tümamiral Ayhan Gedik İstanbul Boğaz Komutanlığı’ndan Mayın Filika Komutanlığı’na,

* Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay Mayın Filika Komutanlığı’ndan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na,

* Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na,

* Tuğamiral Yalçın Özkütük Batı Görev Grup Komutanlığı’ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na,

* Tuğamiral Aykut Manioğlu Deniz Kuvvetleri MEBS Başkanlığı’ndan Batı Görev Grup Komutanlığı’na,

* Tuğamiral Mehmet Cem Okyay Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’ndan Çanakkale Boğaz Komutanlığı’na,

* Tuğamiral Hasar Özyurt Güney Görev Grup Komutanlığı’ndan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı’na,

* Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit SAT Komutanlığı’ndan İstanbul Boğaz Komutanlığı’na,

* Tuğamiral Ercan Kireçtepe Akdeniz Bölge Komutanlığı’ndan SAT Komutanlığı’na,

* Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler Kuzey Görev Grup Komutanlığı’ndan Güney Görev Grup Komutanlığı’na,

* Tuğamiral Özgür Özcan Altunbulak Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcılığı’na,

* Tuğamiral Rafet Oktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanlığı’ndan Deniz Harp Enstitüsü Müdürlüğü’ne getirildi.