Çatak’ta gözaltına alınan köylülerin yakınları Cumhuriyet’e konuştu: ‘Bu işkenceyi kim yaptı?’

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Van’ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik mezrası kırsalında bir operasyon sırasında gözaltına alınan Osman Şiban (50) ve Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları iddia edildi. Van Valiliği, operasyon bölgesinde “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahısların kayalıklardan düştüğünü öne sürdü. Valiliğin açıklamasının doğru olmadığını savunan köylülerin avukatı ve yakınları, “Tarlada çalışırken gözümüzün önünde alıp helikoptere bindirdiler. Kaçma, karşı koyma olayı yok. 3 gün sonra hastanede olduklarını öğrendik” dedi.

Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül’de gözaltına alınan ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan Osman Şiban ve Servet Turgut’un, doktorlar tarafından hazırlanan epikriz raporunda, “Yüksekten düşme sorası Emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirilmiş” ifadelerine yer veriliyor. Şiban’ın raporunun devamında, “...hasta olay günü acil uzmanınca helikopterden düşme ve yaralanma sonrası acile getirildiği belirtilerek yerinde ekonsultasyon (tanı konulmak) istenmiştir. Hasta acilde görülmüştür” deniliyor. Tedavisinin ardından taburcu edilen Osman Şiban’ın hafızasını yitirdiği belirtilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Servet Turgut’un solunum cihazına bağlı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

HDP’li milletvekillerinin helikopterden atılma iddialarını soru önergeleriyle TBMM gündemine taşımasının ardından Van Valiliği olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yapan ve şüpheli hareketler sergileyen S.T. isimli şahsın, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı gözlemlenmiştir. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen O.Ş. isimli şahıs da aynı bölgede mukavemet göstermesine rağmen usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır” denildi. Açıklamada, bölgeden helikopterle alınarak Van İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şahısların daha sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

‘BİZİ HATIRLAMIYOR’

Cumhuriyet’e konuşan köylülelerin yakınları ise valiliğin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını savundu. Osman Şiban’ın kardeşi Cengiz Şiban, “Servet’i 17.30 gibi tarladan alıp köye getiriyorlar. Osman çocuklarıyla çay içiyordu. Normalde gün içinde askerler yine geldi, kimlik kontrolü yaptılar. Bir ikimize tokat attılar, ‘Öfkeliyiz, sizden çıkaracağız’ dediler. Akşamüstü de ikisini sapasağlam alıp helikoptere bindirdiler. 3 gün sonra hastanedeler diye haber geldi. Bu insanlara insanlık dışı bir işkence yapılmış. Osman da bu ülkenin vatandaşıdır, araması yok, bir soruşturması yok. Osman taburcu oldu ama bizi hatırlamıyor. Bunları yapanların yargı önünde hesap vermesini istiyorum. İçişleri Bakanlığı’na sesleniyorum: Bu vahşeti yapanları araştırın, yargı önüne çıkarın” dedi.

Servet Turgut’un kardeşi Naif Turgut ise kardeşinin hayati riskinin devam ettiğini belirterek şunları anlattı: “Abimin tarlası o gün gerçekleşen çatışma bölgesine 1-2 kilometre uzaklıkta. Askerler abimin tarlada saman basarken yanına geliyor ve ‘Sen bunlara yardım ve yataklık mı yapıyorsun’ diye soruyor. Servet, geçim derdi olan insanlar olduklarını söylemiş. Biraz da kekemedir abim. Köye getirdiler, Osman’ı da aldılar. Çocuklar ağladı. 8 çocuğu var Servet’in. Helikoptere bindirdikten sonra ne yaptılar ne ettiler bilmiyoruz. Dün Osman’ın yanına gittim ‘Size ne yaptılar’ diye sordum, ‘Helikopterden bizi aşağı attılar’ dedi. Burada üzerinde düşebilecekleri bir kayalık, taş yok. Gidip savcıyla da konuştum. Biz adalete teslimiz, al yargıla ama işkence niye yapıyorlar. Sağlam kemiği yok.”

İki ailenin avukatı Hamit Kocak ise valiliğin dosyayı bile incelemediğini düşündüğünü belirterek “Görgü tanıkları var. Osman ve Servet’i köyden sağlam alıp götürmüşler. Karşı koyma yok. Yargıyı yönlendirmeye çalışıyorlar” dedi.

‘BU İŞKENCEYİ KİM YAPTI?’

İddiaları yerinde araştırmak için Van’a giden HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç başkanlığındaki heyet, Van Bölge Araştırma Hastanesi’nin başhekimiyle görüştü. Hastane kapısında açıklama yapmak isteyen heyete izin verilmemesi üzerine polis ile milletvekilleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra hastane önünde açıklama yapan Oluç, valiliğin olayı gizlemeye çalıştığını savunarak “Bu işkence emrini kim verdi? Süleyman Soylu’ya soruyoruz. Hulusi Akar’a soruyoruz. Özel harekât mı yaptı bu işkenceyi? Emniyet mi yaptı? Kolluk mu yaptı? Sizin yeni JİTEM’iniz mi yaptı” diye sordu.