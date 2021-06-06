Çatıda asılı kaldı: ‘Çekin ne olur, yoruldum, bırakacağım şimdi’

06 Haziran 2021 Pazar, 17:42

Mersin’de yaşanan olayda bilinmeyen bir nedenle çıktığı binanın çatısında asılı kalan adamın ailesine karşı apartmandaki komşular ‘‘Ayaklarından tutun çekin’’ diye bağırarak yardımcı olmaya çalıştı.

Dakikalarca asılı kaldığı için kollarında güç kalmayan adam ‘‘Çekin ne olur yoruldum, bırakacağım şimdi’’ diyerek yardım istedi. Daha fazla dayanamayan adam sonunda kendini balkona attı. Demire çarparak balkona düşen adamın yardımına evdekiler yetişti.