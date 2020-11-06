Çavuşoğlu ABD seçimini değerlendirdi: Amerika'yla ilişkilerimiz partiler üstüdür
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devam eden ABD seçimlerine ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "ABD'nin kararına saygı duymak zorundayız. Demokrat ve Cumhuriyetçi yöneticilerle çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü olarak görüyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu ABD'deki seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin çekişmeli geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Seçim ortamında gerginlikler olduğunu da gördük. Hatta bölünmüşlük de görüyoruz. Bundan kaygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Devam eden seçimlerin Amerika'nın iç meselesi olduğu vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Fazla yorum yapmayacağım. Seçimlerde sonucu belli olmayan az sayıda eyalet kaldı. Sayımın bir iki gün daha alacağını görüyoruz. Bakalım nasıl netleşecek. Amerikan halkının verdiği karara saygı duymak zorundayız"dedi.
Çavuşoğlu "Türkiye olarak geçmişte de farklı yönetimlerle çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü olarak görüyoruz. Hem cumhuriyetçi hem demokrat yönetimlerle inişler çıkışlar yaşadığımız oldu. Kim seçilirse seçilsin yeni ABD yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" dedi.
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