Çavuşoğlu açıkladı: "Seneye (AB ile) ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak Washington yönetimi ile "ortak çalışma grubu" oluşturulduğunu açıkladı.
Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.
Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, 2020'de Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Dış politikada hiçbir boşluk bırakmadıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Her zaman olduğu gibi 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu. Diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık. Böylece Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Yukarı Karabağ konularında pandemiye rağmen oyunun önemli bir parçası olduk. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Yeri geldi oyunu biz kurduk. Yeri geldi ülkemizin çıkarlarının hilafına kurulan oyunu yine biz bozduk."
"ÖNÜMÜZDEKİ SENE AB İLE YENİ SAYFAYA HAZIRIZ"
Çavuşoğlu, 2020'de Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde inişler çıkışlar olduğunu ve özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve daha sonra Fransa'nın ikili meseleleri AB gündemine taşıması nedeniyle gergin geçtiğini dile getirdi.
Buna rağmen aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'nden sağduyulu bir sonuç çıktığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye ile ilişkilerin önemini anlayan, Türkiye ile gerginlik yerine daha iyi diyalog kurmamız gerekir diyen ülkelerin görüşleri hakim oldu. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Bunu da karşı açıklamamızda dile getirdik. Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız. Avrupa Birliği'nin de hazır olmasını bekliyoruz."
ABD: YAPTIRIMLAR İÇİN ORTAK ÇALIŞMA İSTEDİ, EVET DEDİK
Diğer taraftan, ABD’nin CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlarının hafif ya da ağır olmasının önemli olmadığını, siyasi olarak yanlış bir karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin egemenlik haklarına saldırı olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman diyalogdan yana olduğu için söz konusu teklife evet dediğini bildirdi.
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