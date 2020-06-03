Çavuşoğlu: Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, ABD'de George Floyd'un öldürülmesi konusunda da "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" diye konuştu.
Doğu Akdeniz konusunda da değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" ifadesini kullandı.
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