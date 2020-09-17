Çavuşoğlu Lozan'ı hedef aldı: Okullarda bize başarı öyküsü diye anlattılar!

17 Eylül 2020 Perşembe, 13:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Başta Doğu Akdeniz gerilimi olmak üzere gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu’nun Lozan’la ilgili sözleri büyük tepki topladı.

Çavuşoğlu isim vermeden Lozan'ı hedef alarak, “Meis’i İtalyanlara vermişiz, onlar da Yunanistan’a vermiş. Yanı başımızda, vermişiz… Geçmişteki anlaşmaları büyük başarı öyküsü diye ders kitaplarında ilkokulda anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef işte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun sözleri Twitter’da gündem olurken bazı tepkiler şu şekilde:

“İSTİFA EDİN”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray:

“Bakan Çavuşoğlu, “Yanı başımızda vermişiz adaları, geçmişteki anlaşmaları büyük başarı diye anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef görüyoruz” demiş. Ayıp! Ayıp! Yunanistan’ın taleplerini meşrulaştırıyorsunuz. İstifa edin. Sayın Dışişleri Bakanı geçmişteki anlaşmalar size gelinceye kadar hep vardı. Neden o yıllarda kaybetmek yerine hep kazandık? O anlaşmalar sayesinde Kıbrıs’ın yarısını ve Hatay’ı aldık.

“TARİH NANKÖR DEĞİL”

Emekli Tuğgeneral ve Strateji Uzmanı Dr. Naim Babüroğlu:

“Adalar Lozan'da verilmedi… 12 Adaları 1911'de İtalya; Ege Adaları'nı 1912'de Balkan Savaşı'nda Yunanistan, Osmanlı döneminde aldı. Misak-ı Milli ilan edildiğinde 12 Adalar’da İtalyan askeri, Ege Adaları’nda Yunan ordusu vardı. Bu bilgiler Dışişleri, Genelkurmay’ın belgelerinde yazılı. Lozan hezimet mi? ABD'li diplomat, James Gerard: ‘Lozan'da Hıristiyan medeniyeti çarmıha gerilmiştir’ der. İngiliz Başbakanı Lloyd George, 28 Temmuz 1924 tarihli Daily Telegraph’ta, ‘Türklerin başarısı, uygarlığın başarısızlığıdır’ diyerek hakkını teslim eder. Tarih nankör değil.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ LOZAN'A BORÇLUYUZ”

Sözcü yazarı tarihçi Sinan Meydan:

“İsmet Paşa Lozan’a giderken 12 Ada İtalyan, Ege adaları Yunan, İstanbul, Boğazlar İngiliz işgalindeydi. Lozan’da Türk heyeti Meis’i isteyince Fransızlar, Meriç sınırını tartışmaya açtı; İtalyanlar müttefik tazminatlarını masaya getirdi. Kanla kazanılan vatanı Meis için ateşe atmadık. 1683’te Viyana’dan 1921 Sakarya Zaferine 238 yıl içinde Avrupa toprakları, Balkanlar, Arap Yarımadası, tüm adalarıyla koca Akdeniz, Kıbrıs, Musul, İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne… Kim düşmana teslim etti? Anadolu’yu, Trakya’yı? Osmanlı’nın üç başkentini kim yeniden vatan yaptı Sayın Bakan?

Lozan 12 ve 13. maddelere göre Sakız dahil Ege’de pek çok ada gayri askeri statüdedir. 1947 Paris Barış Antlaşması’na göre Meis de askerden arındırılmıştır, tahkimat yapılması yasaktır. Niye bugüne kadar Yunanistan’ın bu adaları anlaşmalara aykırı olarak işgaline sessiz kaldınız? Bugün sizin Dışişleri Bakanı bizim yurttaşı olabildiğimiz bir Türkiye Cumhuriyeti varsa onu İstiklal Savaşı ve sonrasındaki Lozan’a borçluyuz. Meis üzerinden Türkiye’nin tapusu Lozan’a yönelik sarfettiğiniz sözler gerçek dışıdır Sayın Mevlüt Çavuşoğlu.”