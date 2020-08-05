Çavuşoğlu: Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:15
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaş sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.  

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" dedi.


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