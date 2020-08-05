Çavuşoğlu: Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaş sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" dedi.
Video Haberler
- Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin sırasında yakalandı
- Beyrut Valisi patlamayı ağlayarak anlattı
- Lübnan'da büyük patlama!
- Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar