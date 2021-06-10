Çavuşoğlu, Sancaklı'yı işaret etti

10 Haziran 2021 Perşembe, 11:40

Thodex aracılığı ile “milyonlarca dolar kripto para vurgunu yaparak yurt dışına kaçtığı” iddia edilen Faruk Fatih Özer ile yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin soru önergesine verdiği yanıtta; “Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum” dedi. Çavuşoğlu, daha önce olduğu gibi bir kez daha MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı işaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin soru önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı 26 Aralık 2019 tarihinde Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiş olup, bu hususlar 22 Nisan 2021 tarihinde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

ÖZER’İN PASAPORTU İLE İLGİLİ SORULARA YANIT VERMEDİ

ANKA'dan Mehtap Belen'in haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CHP’li Yunus Emre tarafından kendisine yöneltilen; “Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hangi tür pasaportu vardır? Pasaportu ne zaman almıştır? Adı geçen kişinin son beş yılda gittiği ülkeler hangileridir ve kaç kere gitmiştir?” sorularına ise yanıt vermedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce sosyal medya hesabından; "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" mesajını paylaşarak, “Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir” demişti.

MHP’Lİ SANCAKLI, NAMUSU ÜZERİNE YEMİN ETMİŞTİ

Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer ve MHP’li Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın, Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ndeki ortaklıkları ortaya çıkmıştı.

Saffet Sancaklı, Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın ardından, şunları söylemişti:

“Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşadım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük bir dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı THODEX'tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı'nın veyahut herhangi Sancaklı'nın fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır.”