Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanması talebine ret
Thodex soruşturmasınde şüpheli Rana Azap'ın (27) adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısının şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi.
Hakimlik, şirketin şüpheli Rana Azap'ı adli kontrolle serbest bırakan Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcının itirazını reddetti.
NE OLMUŞTU?
Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap, 19 Mayıs günü “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıkö ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmaö suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen şüpheli Azap'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar vermişti. Hakimlik, şüpheli Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar vermişti.
Savcılık, 20 Mayıs günü şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmişti.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırı davasında karar