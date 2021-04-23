MHP'li vekil Sancaklı'nın oğlu ile Thodex'in kurucusunun ortak olduğu şirket

23 Nisan 2021 Cuma, 12:44

Türkiye, tarihinin en büyük dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya.

İnternet sitesini kapatan ve borsada işlemleri durduran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a gittiği ortaya çıktı. Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) kaçtığı öne sürüldü.

Ayrıca Thodex skandalında, hesaplarına ulaşamayan 400 bin kişinin mağdur olduğu iddia edildi. Thodex’te, aylık 100 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ve yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın kaybolduğu öne sürüldü.

Bugün ise Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Özer için Kırmızı Bülten talebinde bulunuldu.

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BAKANLARLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Thodex, aralarında oyuncu, şarkıcı, modellerin de olduğu birçok ünlü isimle çalıştığı reklam kampanyalarıyla gündeme gelmişti.

Bununla birlikte, Thodex’in sahibi Fatih Özer’in, 3 gün arayla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Özer’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, Bakan Soylu ve Çavuşoğlu'ndan "Özer'i tanımıyorum" açıklaması geldi.

Ancak Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

MHP’Lİ VEKİLİN OĞLUNUN ADINI VERDİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Özer’i tanımadığını söyledi. Çavuşoğlu, Fatih Özer’in 26 Aralık 2019 tarihinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiği randevuya eşlik ettiğini belirtti.

MHP’li vekil Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın, Çavuşoğlu’yla görüşmesine Fatih Özer’i de dahil etmesi ikilinin birbirini tanıdığı gerçeğini ortaya çıkardı.

SANCAKLI İLE THODEX SAHİBİNİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKET

Cumhuriyet, Thodex skandalının ardından, 27 yaşındaki Fatih Özer ile MHP’li vekil Sancaklı’nın 24 yaşındaki oğlunun ortaklığının olduğunu ortaya çıkardı.

Ticaret Sicili’nde yer alan bilgiler araştırıldığında, Mert Sancaklı ve Fatih Özer’in, 28 Eylül 2020 tarihinde “Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri” adlı bir şirket kurduğu görüldü. Özer ve Sancaklı’nın kurucusu olduğu "Hoppara" adlı şirket, kripto paraların ticaretinin yapıldığı borsalara para göndermek için de kullanılan bir sanal cüzdan.

Çavuşoğlu’nun “Fatih Özer’i tanımıyorum” deyip Mert Sancaklı’nın adını vermesi, ardından Thodex sahibi ile MHP’li vekilin oğlunun ticari ilişkisi akıllarda soru işaretine yol açtı.

SANCAKLI SORULARIMIZA YANIT VERMEDİ

Konuyla ilgili Cumhuriyet, MHP’li Saffet Sancaklı’ya ulaşmaya çalıştı. Sancaklı ise aramalara ve mesajlara herhangi bir yanıt vermedi.

Sancaklı’ya konuyla ilgili şu soruları yönelttik:

“Çavuşoğlu'ndan oğlunuza randevuyu siz mi aldınız? Bakan neden sizi adres gösterdi? Thodex’in sahibi Fatih Özer’i tanıyor musunuz?”

Ancak Sancaklı, haberin hazırlanış sürecinde sessiz kalmayı tercih etti.