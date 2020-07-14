Çavuşoğlu'ndan AB'ye: İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var

14 Temmuz 2020 Salı, 15:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları’nın toplantısında Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılmasının kınanmasına yanıt verdi. Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’in açıklamalarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Daha önce de söylediğim gibi, Borell eğer ‘Açılmasaydı daha iyi olurdu.’ deseydi, buna saygı duyardım. ‘Müze olarak kalsaydı daha iyi olurdu.’ deseydi de buna saygı duyardım ama ‘kınama’ sözcüğünü biz reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş, daha sonra kiliseye çevrilmiş eserler var. Şimdi bizim de İspanya’ya ‘Bunları camiye çevir, sizi kınıyoruz’ mu dememiz lazım. Kaldı ki bu, Türkiye’nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu.”

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kınama açıklamasında şunları söylemişti:

"Önemli bir mesele de Ayasofya'ydı. AB Konseyi, Türkiye'nin bu kadar simgesel bir anıtı camiye geri dönüştürme kararını kınamaktadır. Bu karar kaçınılmaz olarak güvensizliği körükleyecek, dini topluluklar arasında yeniden bölünmeyi teşvik edecek ve bizim diyalog ve işbirliği çabalarımıza zarar verecek."