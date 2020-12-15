Çavuşoğlu'ndan İYİ Parti'li vekile: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız." sözlerine yanıt verirken "Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz." dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 09:36
Çavuşoğlu'ndan İYİ Parti'li vekile: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurul'unda bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Çavuşoğlu, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız" sözlerine cevap verdi. 

Çavuşoğlu, "Hayrola, ne oluyor? Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?" ifadelerini kullandı.



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