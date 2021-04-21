Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması

21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile bir askeri çatışma denizi olmadığını vurgulayarak bunun temel nedeninin, Montrö Sözleşmesi'yle oluşturulan hassas denge olduğunu, Türkiye'nin sözleşmeyi 1936'dan bu yana yaptığı gibi şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, SETA Vakfı, Romanya merkezli Yeni Strateji Merkezi ve Polonya merkezli Doğu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü İşbirliğinin Pandeminin Getirdiği Güvenlik Sınamaları Bağlamında Önemi" başlıklı webinara, bir video mesajla katıldı.

Dünyanın sarsıntılı zamanlardan geçtiğini, güç kaymaları ile boşluklarının, terörizm, iklim değişikliği, kötü yönetişim, yoksulluk ve yerinden edilme gibi sınamaların karmaşık bir güvenlik bulmacası yarattığını ifade eden Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin ise her alanda hissedildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bu çerçevede uluslararası dayanışma eksikliği, tıbbi malzemeler için rekabet, kutuplaşma ve ekonomik durgunluğun boy gösterdiğini, tüm bunların herkes için büyük toplumsal ve güvenlik etkileri bulunduğunu ifade etti.

MONTRÖ AÇIKLAMASI

Yakın çevrede birçok sorunun olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'ın son zamanlarda donmuş ihtilaf diye bir şeyin olmadığını gösterdiğini belirterek bu tür krizlerin Karadeniz Bölgesi'nin güvenliğinin ve istikrarının ne kadar hayati olduğunu hatırlattığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, Karadeniz'in İkinci Dünya Savaşı sırasında bile bir askeri çatışma denizi olmadığını belirterek "Bunun temel nedeni Montrö Sözleşmesi'yle oluşturulan hassas dengedir. Sözleşmeyi 1936'dan beri yaptığımız gibi şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz ama elbette sözleşme tek başına istikrarı sağlamak için yeterli değil. Bölgede yükselen gerilim hepimizi endişelendiriyor. Provokasyonlardan kaçınılmalıdır. Diplomasi ve diyaloğun egemen olmasını sağlamak için çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye, Polonya ve Romanya'nın bölgede ve ötesinde barışı sağlayan ülkeler olarak kalmayı taahhüt ettiğinin altını çizdi.