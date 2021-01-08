Rekor zararlarla birlikte bu soru gündemde: ÇAYKUR satılacak mı?

08 Ocak 2021 Cuma, 15:05

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, 2019 yılına ilişkin Sayıştay raporundaki bulgularla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Sözkonusu rapora göre, kurumun kredi kullanımlarına ilişkin bilgilerine bakıldığında, kullanılan kredilerin zamanla büyüyerek arttığını, aynı şekilde kullanım/ödeme farkının sonraki yıla devreden kredi bakiyesinin de 2016 yılında 1,29 milyar TL iken 2019 yılında 3,4 milyar TL’ye yükseldiğini belirten Peköz, "Bu durumun mali sonucu gelir tablosuna 395,5 milyon TL finansman gideri olarak yansımıs¸ olup; bu tutar dönem zararının 2018’de yaklaşık %53’ü iken 2019’da %62,3 oranına yükselmiştir. Bir diğer bulguya göre ise ÇAYKUR’un 2014 yılından 2019 yılına kadar stokları şişmiş hatta son iki yıldaki toplam 226 bin 155 ton stokun ilgili yıllardaki toplam satış miktarına eşdeğer olduğunu belirtilmiştir" dedi.

Peköz, bunun yanısıra, rapordaki bir diğer bulguya göre de ÇAYKUR’un 2014 yılından 2019 yılına kadar stoklarının şiştiğinin, hatta son iki yıldaki toplam 226 bin 155 ton stokun ilgili yıllardaki toplam satış miktarına eşdeğer olduğunun belirtildiğini kaydetti.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz sözkonusu bulgular üzerine Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:



1.Çay tarımının sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar nelerdir?

2.ÇAYKUR’a bağlı çay fabrikalarında enerji ve zamandan tasarruf sağlanması ve çay kalitesinin iyiileştirilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?

3.Kurumun mali tabloları incelendiğinde; faiz giderlerinin giderek artmasının sebebi nedir?

4.Kurumun dönem zararının geçen seneye oranla yaklaşık %10 artmasının sebebi nedir?

5.Kurumun bankalardan ticari kredi kullanımının artarak devam etmesini engellemek için mevcut alım, üretim ve satış politikası ile ilgili bir değişiklik yapmayı planlıyor musunuz?

6.Kurumun fiziki stoklama, maliyet ve ilave üretim maliyetleri ile ilgili sorunlara yol açan mevcut ürün stokları ile ilgili bir planlamanız var mıdır?

7. ÇAYKUR’un özelleştirilmesini planlıyor musunuz?







