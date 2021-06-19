Formula 1 Fransa GP’nin üçüncü antrenmanında da en hızlı isim Verstappen

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:11

Formula 1 Fransa Grand Prix’sinde bugün yapılacak sıralama turları öncesinde üçüncü antrenman seansı tamamlandı. Dün gerçekleştirilen ikinci antrenmanda pistin en hızlı ismi olan Max Verstappen, bugün de Mercedes pilotlarını geçmeyi başardı.

ŞASİ DEĞİŞİKLİĞİ HAMILTON’A YARAMADI

Mercedes yaptığı açıklamada, bu haftaki yarış öncesinde Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın, şasilerinin değiştirildiği ifade etti. İngiliz pilot dün yapılan antrenmanlarda araçtan istediği verimi alamazken Bottas, yeni şasinin çok daha iyi olduğunu söyledi.

HATALAR DEVAM EDİYOR

Dün yapılan iki antrenmanda da birçok pilot spin atarak pist dışına çıktı. Son antrenman öncesinde Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, benzer sorunla karşı karşıya kaldı.

ŞERİTLER PİLOTLARI ZORLUYOR

Fransa GP’de pist limitlerinin dışında kalan bölümde yer alan mavi ve kırmızı çizgiler, pilotların pist takibini zorlaştırdı. Pist dışına çıkan pilotların lastiklerinde şeritlerdeki sürtünmenin fazla olması sebebiyle büyük hasarlar meydana geldi.

Üçüncü antrenman seansı sonrasında oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen – Red Bull / 1.31.300

2.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.32.047 (+ 0.747)

3.Carlos Sainz – Ferrari / 1.32.195 (+ 0.895)

4.Sergio Perez – Red Bull / 1.32.238 (+ 0.938)

5.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.32.266 (+ 0.966)

6.Lando Norris – McLaren / 1.32.336 (+ 1.036)

7.Fernando Alonso – Alpine / 1.32.624 (+ 1.324)

8. Esteban Ocon – Alpine / 1.32.681 (+ 1.381)

9.Pierre Gasly – AlphaTauri / 1.32.707 (+ 1.407)

10.Daniel Ricciardo – McLaren / 1.32.759 (+ 1.459)

Formula 1 Fransa Grand Prix’sinde hafta sonu programı şöyle:

19.06.2021 – Cumartesi

16.00: Sıralama Turları

20.06.2021 – Pazar

16.00: Yarış

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen: 105 puan

2. Lewis Hamilton: 101

3. Sergio Perez: 69

4. Lando Norris: 66

5. Charles Leclerc: 52

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39