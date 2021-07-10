Çaykur Rizespor'dan beklenmeyen Yannick Bolasie açıklaması
Çaykur Rizespor, transfer gündemlerinde olan Yannick Bolasie ile yaptıkları görüşmeleri sona erdirdiklerini açıkladı.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, bir süredir transfer gündemlerinde yer alan Yannick Bolasie ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin sona erdiğini açıkladı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur. Çaykur Rizespor'umuzun başarısı için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aralıksız devam etmektedir."
32 yaşındaki Bolasie, son olarak İngiltere Premier Ligi ekibi Everton'da forma giymişti.
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