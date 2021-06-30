Çaykur Rizespor'dan Sebastian Holmen açıklaması
Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile iki yıllığına anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için yarın Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi. Sebastian Holmen, geçmişte Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Konyaspor formaları giyen 37 yaşındaki Samuel Holmen'in kardeşi.
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