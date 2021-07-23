CDC Direktörü Delta varyantıyla ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı

23 Temmuz 2021 Cuma, 15:47

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından, ilk kez Hindistan’da ortaya çıkan Covid-19’un yeni türü olan Delta varyantıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuldu.

CDC Direktörü, Delta varyantının bilinen en bulaşıcı solunum yolu hastalıklarından biri olduğunu söyledi. Direktör, "Delta varyantı, daha önce dolaşan suşlardan daha agresif ve çok daha bulaşıcıdır" ifadesini kullandı. Walensky basın toplantısındaki demecinde, “20 yıllık kariyerimde gördüğüm en bulaşıcı solunum yolu virüslerinden biri” dedi.

‘BAZI BÖLGELERDE HASTANELER DOLDU’

Hastanelerin bazı bölgelerde doluluk oranına ulaştığına dikkat çeken Walensky, “Vakaların tekrar artması ve hastanelerin kapasitelerinin bazı bölgelerde dolmasıyla salgında bir başka önemli andayız, tek bir ulus olarak bir araya gelmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Delta varyantı, ABD’de hızla yayılıyor. ABD’deki vakaların yüzde 83’ünden fazlası Delta varyantından kaynaklanıyor.