CDC duyurdu: Pfizer ve Moderna aşıları yaşlılarda hastaneye yatışı ne kadar önledi?
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni bir araştırmasına göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, 65 yaş ve üstü kişilerde koronavirüs kaynaklı hastaneye yatışları önlemede yüzde 94 etkili oldu.
CDC, ocak-mart döneminde ABD'nin 14 eyaletinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı klinik deneylerini yayımladığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna'ya ait Covid-19 aşılarının 65 yaş üzeri yaşlılarda hastaneye yatışa karşı yüzde 94'lük bir oranda yüksek koruma sağladığı ortaya çıktı.
Bu verilerin, ABD'li yetişkinleri Covid-19'a karşı hızla aşılamaya devam etmenin salgın kaynaklı hastaneye yatış üzerinde büyük olasılıkla belirgin bir etkiye sahip olacağını, salgın sonrası koşullar ve ölümlerde orantılı azalmalara yol açabileceğini gösteriyor.
EN AZ 2 HAFTA
Araştırmada, Covid-19'un özellikle yaşlılarda hayati tehlike oluşturduğu için aşıların bu yaş grubundaki sonuçlarının başarısına işaret edilerek, aşılama sonrası ölümlerde ciddi azalma beklendiği belirtildi.
Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tespit edilen yüzde 94'lük etkiyi gösterebilmesi için aşıların iki fazının da yapılmış ve üzerinden en az iki hafta geçmiş olması gerekiyor.
Video Haberler
- FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli rejiye sinirlendi!
- Sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak
- “Katliam önlendi” dediği operasyonun görüntüleri
- Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in yeni fabrikasını paylaştı
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
En Çok Okunan Haberler
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- ATV dizisinde çekimleri durduran kavga
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- Koca'dan korkutan açıklama
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı