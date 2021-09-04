Arif Kızılyalın: Cebelitarık galibiyetine prim de verin bari!

04 Eylül 2021 Cumartesi, 23:07

Cebelitarık..

Akdeniz'in Atlas okyanusuna bağlandığı sahil. 38-40 bin nüfuslu bir ülke.

Türkiye'de sokakta 10 kişiye sorun haritada yerini gösteremez.

Yeni UEFA üyesi oldu. İspanya Ligi'nde oynrayan futbolcuları var.

Elbette bazılarının hobisi futbol. Mesela, polis, itfaiyeci, gümrükçü, öğretim üyesi isimler de oynadı millilerimize karşı. Tribünde 1500 kadar seyircileri vardı; stat kenarında arabalarını durdurup maç izleyenlerle balkonda içkilerini duyumlayıp milli keyif yapan Cebelitarıklıları da unutmayalım!

İyi de direndiler. 50 dakikadan fazla oyunumuzu çok iyi bozdular. Pozisyon buldular. Kaptanları ve kalecileri çok iyi isimlerdi; ilerleyen yaşlarına rağmen!

Yine de toplam dğerleri 375 bin Avro. Bizim takımda yedekteki Cengiz'in bonservisinin bile 45 milyon Avro olduğunu anımsatmam yeter sanırım aradaki güç farkını anlatmak için.

Bu duruma karşın ilk 45-50 dakika ecel teri döktük.

Daha 1. dakikada, Enes'in kaçırdığı penaltı ile dirençleri arttı ev sahibi takımın.

Bir de direkten dönen topları var 0-0'ken.

Uğurcan serçe parmağı ile dokunmasa al başına belayı!

Neden sonra, Şenol Güneş 11'inin hatalı olduğunu görüp Enes, Zeki, Taylan gibi isimleri kenara çekip Halil, Kenan ve Hakan'ı sahaya sürdü. Gerçi, Taylan ilk 45'in top yapan tek ismiydi onu niye aldı bilinmez, ama Halil Dervişoğlu, Enes'in yapamadığını yaptı.

1-0 sonrası Hakan'ın uzaktan vuruşu da galibiyeti perçinledi. Kenan ise averajımızı azıcık düzeltti!

Aslında normali buydu. Zorlanmamız abesle iştigaldi ilk 50 dakika!

Malumun ilamı golleri attık 3 puanı aldık, liderliği sürdürdük.

Şimdi de gel de geçen haftaki Karadağ beraberliğine yanma!

İstanbul'da Monte Negro'yu elden kaçırmasak, 2022 için umutlanırdık, artık umut Amsterdam Arena'daki Hollanda finaline gelip çattı. Yenilmemez gerek! Yenilirsek yandı gülüm keten helva!

Maça dönersek; evet, kazandık! İtfaiyeci, polis,gümrükçü, öğretmen grubunu yendik!

Saha halıydı, rakip kapandı demeyelim sakın! Kötü oynadık, ona rağmen kazandık!

Eh Avro üstünden prim lazım şimdi değil mi?

EURO 2020'ye daha gitmeden hesaplara para yatıran TFF'miz, haritada yerini bulmakta zorlanacağımız Cebelitarık'ı yendik diye prim verir artık!

Nihat Abi'nin eli tutulmaz!

En iyisi 1 litre sıvı yağa 30 lira ödeyen halkın sinir uçları ile oynamayayım!

TFF de bu vasat galibiyete sakın ola ki prim falan vermesin!







